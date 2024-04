PCC em guerra? Explosivos são deixados em ponto de venda de drogas

Alto contraste

Após um racha histórico no PCC, local estratégico de venda de drogas é isolado com suspeita de explosivos. Policiais do Gate foram acionados depois de uma ligação anônima. No local, os policiais encontraram uma mochila com dois explosivos, com potencial para destruir carros blindados. Os artefatos foram recolhidos pelo Gate e devem passar por perícia. Ninguém foi preso até o momento.