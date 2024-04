PE: suspeito de matar empresário em loja de conveniência é preso

Alto contraste

O primeiro suspeito de matar um empresário dentro de uma loja de conveniência, em Olinda (PE), foi preso. O rapaz, que estava vestido de palhaço, seria um dos chefes do tráfico da região. Esse grupo se veste de palhaço para matar rivais do tráfico. Agora, a polícia investiga qual a relação do empresário com a venda de drogas e se isso determinou a morte.