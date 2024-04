Percival de Souza deixa a RECORD após 21 anos na emissora; Bacci faz agradecimento ao parceiro

Alto contraste

A RECORD vem a público expressar o mais profundo agradecimento pelos 21 anos que Percival de Souza dedicou à emissora. Sua atuação como comentarista de segurança no Cidade Alerta, e em outras atrações, foi inestimável para nossa história e ajudou a construir a reputação do jornalismo de verdade do canal, pautado pela credibilidade e imparcialidade.

Um dos mais reconhecidos e premiados jornalistas investigativos da imprensa brasileira, sempre foi reconhecido pela ética e comprometimento com a notícia. Ao longo de duas décadas, suas análises e críticas contribuíram significativamente para a compreensão dos telespectadores em incontáveis casos, não só policiais, mas em diversos assuntos de interesse da sociedade brasileira.

Certos da importância para o jornalismo e o quanto seus conhecimentos são primordiais, Percival de Souza foi convidado para continuar a parceria analisando grandes casos através dos projetos multiplataforma onde já atua, como o blog no R7.com, o Podcast Arquivo Vivo e outras possibilidades que virão. Desejamos muito sucesso para a sequência dessa trajetória brilhante.