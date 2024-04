PM envolvido na morte de jovem que tentou fugir de blitz é ouvido; mãe da vítima questiona ação do agente O policial tentou entrar na frente da moto, mas a ponta do cano do fuzil perfurou o pescoço do piloto

O policial militar envolvido na morte de um jovem de 21 anos foi ouvido após abordagem que acabou em tragédia na zona norte de São Paulo. Matheus pilotava a moto do avô com habilitação vencida. Ele levava um amigo na garupa, os dois, sem capacete, não teriam obedecido a ordem de parada após um baile funk. O agente tentou entrar na frente da moto, mas a ponta do cano do fuzil perfurou o pescoço de Matheus, que ainda percorreu alguns metros antes de cair, já sem vida. Câmeras de monitoramento registraram tudo e pessoas também gravaram vídeos dos momentos em que ainda houve tentativa de socorro a Matheus. A mãe do rapaz questiona o relatório da polícia, e culpa o militar agente que fez a abordagem.