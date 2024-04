Polícia busca identificar atirador que matou soldado da Rota em Santos (SP)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia busca por novas informações a respeito da morte do soldado Samuel, de 35 anos, baleado em Santos (SP) na última sexta-feira (2). Imagens de uma câmera de segurança podem revelar novas pistas sobre a identidade do responsável pela execução. Muitos policiais estiveram no enterro de Samuel. No estado de São Paulo, só neste ano, já foram três policiais assassinados.