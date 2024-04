Polícia do RJ prende sete suspeitos de torturar e matar homem por estar armado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sete pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, em agosto do ano passado, um grupo de criminosos retirou à força um homem que estava em uma festa. Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos acompanhando a vítima, que foi torturada e morta horas depois. De acordo com a polícia, criminosos que confessaram o crime informaram que o motivo do crime foi “não ter gostado de ver a vítima armada”.