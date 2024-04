Polícia intercepta monitoramento do PCC que repassava movimentação no litoral de São Paulo Drogas e munições foram apreendidas também

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia interceptou o monitoramento do PCC no litoral paulista. Nos áudios, os criminosos repassam a localização e a quantidade de viaturas na região para dificultar o acesso dos policiais. Durante a operação, dois esconderijos do crime foram localizados no Morro do Engenho, em Guarujá, litoral de São Paulo. Uma grande quantidade drogas, munições e um estojo de fuzil foram apreendidos. Na segunda-feira (25), a Polícia Ambiental também apreendeu 250 quilos de metanfetamina, avaliada em 21 milhões de reais, na mesma região. As buscas por outros esconderijos continuam.