Polícia investiga se as mortes de agentes em São Paulo foram de fato latrocínios

O repórter do Cidade Alerta acompanha o trabalho da polícia que investiga se as mortes dos agentes Marcelo e Sabrina foram de fato latrocínios. A Operação Escudo está sendo realiza na região metropolitana e no litoral de São Paulo em busca dos envolvidos nos crimes.