Polícia monta cerco para recapturar dois fugitivos do presídio de segurança máxima de Campo Grande (MS) Outros dois detentos também tentaram fugir, mas não conseguiram

A polícia monta um cerco agora para recapturar dois homens que fugiram de um presídio de segurança máxima durante a madrugada de hoje (4) em Campo Grande. Douglas e Naudinei usaram uma corda para sair pelo muro lateral do presídio, onde não há câmeras de segurança. Outros dois detentos também tentaram fugir, mas não conseguiram. Douglas responde por tráfico e roubo, enquanto Naudinei por roubo e furto. Ainda é investigada a relação dos dois com uma facção criminosa. A segurança no presídio foi reforçada.