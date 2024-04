Polícia prende líder de facção que pode estar envolvido no desaparecimento de uma criança Ele estaria envolvido também no assassinato da mãe da criança

A polícia prendeu líder de facção que pode estar envolvido no desaparecimento de uma criança. Maílson "bolinha" era procurado desde o ano passado e morava em uma casa de luxo. Ele teria assumido o comando da organização criminosa no lugar do irmão, preso ano passado como o principal suspeito do desaparecimento da menina Ketlyn, de 8 anos, além do assassinato da mãe dela e de uma cabeleireira. A investigação agora tenta descobrir se Maílson também participou desses crimes ou se sabe o paradeiro da menina Ketlyn. Ele foi preso em uma operação conjunta das polícias de São Paulo e Minas Gerais.