Polícia prende quadrilha especializada em sequestro no Pará

A polícia prendeu cinco integrantes de uma quadrilha especializada em sequestro em Belém, no Pará. Segundo as investigações, o grupo sequestrou a vítima e fez diversas transações bancárias. No dia do crime, uma mulher chegou a ser detida. A partir dessa prisão, a polícia conseguiu identificar e prender os outros integrantes da quadrilha. Agora, eles vão responder por extorsão, sequestro, roubo e associação criminosa.