Polícia prende trio acusado de fazer parte de um grupo de extermínio no Rio Grande do Norte

A polícia prendeu três homens acusados de fazer parte de um grupo de extermínio em Natal, no Rio Grande do Norte. Os bandidos teriam assassinado várias vítimas que teriam ligação com facções criminosas. A polícia chegou aos bandidos depois de monitorar mensagens com ameaças feitas a um dos alvos dos bandidos. Um suspeito ainda está foragido.