Polícia prende um dos maiores ladrões de carro do Rio de Janeiro; vídeo mostra ação do suspeito Ele diz que ganhava 500 reais por veículo

A polícia prendeu um dos maiores ladrões de carros do Rio de Janeiro. “Jeffinho” foi flagrado por uma câmera roubando um motorista de aplicativo e um passageiro. No vídeo, é possível ver que ele e o comparsa obrigam as vítimas a entregarem os celulares. Depois, os dois fogem com o carro. Em depoimento, o suspeito afirmou que recebia 500 reais para cada carro roubado. Em um único dia, Jeffinho chegou a roubar quatro veículos. A polícia agora tenta descobrir quem são os receptadores desses carros.