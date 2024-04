Policiais se disfarçam de banhistas e conseguem prender chefão do tráfico de drogas no RJ Ele aproveitava o dia de sol com os amigos

No Rio de Janeiro, policiais disfarçados de banhistas prenderam um dos chefões do tráfico de drogas do país. O criminoso foi algemado na praia, enquanto curtia com os amigos.