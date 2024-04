Policial penal ataca a ex com facadas e debocha do crime ao ser preso; ele já tinha 17 passagens criminais A mulher foi levada ao hospital em estado grave

Um policial penal aposentado não aceita fim do relacionamento e ataca a ex com golpes de faca em Itapetininga, interior de São Paulo. Imagens de câmeras de monitoramento registraram tudo. Cláudia, de 48 anos, entrava no carro de um amigo quando Luiz surpreendeu os dois com golpes de faca. Ela e o motorista foram levados em estado grave para o hospital. O agressor foi preso. Ao chegar na delegacia, ele debochou dos parentes das vítimas que o aguardavam na porta. Após a prisão, familiares de Cláudia descobriram que ele já tinha 17 passagens criminais por agressão e uma delas foi contra a ex-mulher.