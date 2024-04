Produtora de funk é investigada por relação com o PCC em operação da Polícia Federal De acordo com a investigação, a empresa era usada para lavar dinheiro da facção criminosa

Uma produtora de funk é investigada por relação com o PCC em operação da Polícia Federal em São Paulo. De acordo com a investigação, a empresa era usada para lavar dinheiro da facção criminosa. Além da produtora, o empresário Jonatas Dias dos Santos, que soma cerca de um milhão de seguidores nas redes sociais, é investigado pela PF por suspeita de também estar envolvido com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Ele é proprietário de uma loja de veículos de luxo em Indaiatuba, interior de São Paulo. Trinta e um carros e quatro motos aquáticas que estavam no estabelecimento foram apreendidos durante a operação.