Quadrilha invade posto de gasolina, explode caixa eletrônico e faz reféns; câmeras registraram a ação

Câmeras registram ação violenta de bandidos em posto de combustíveis, em Natal, no Rio Grande do Norte. Pelo menos cinco ladrões armados com escopetas calibre 12 renderam clientes e funcionários e depois explodiram um caixa eletrônico. O impacto foi tão forte que pedaços do equipamento foram parar em casas vizinhas. Um funcionário foi feito refém, mas liberado em uma rodovia pouco depois. Os ladrões levaram uma sacola com dinheiro, mas o valor não foi revelado pelas autoridades. A polícia tenta identificar os bandidos.