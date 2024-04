Reviravolta no caso Raila: jovem reaparece e revela que estava em cárcere privado

Alto contraste

A jovem de 25 anos que tinha sumido após sair com o amante apareceu e contou que ficou 60 dias em cárcere privado em São Paulo. De acordo com Raila, ela e a filha ficaram nas mãos de Lucas todo esse tempo, foram agredidas e sofriam ameaças de morte. Ela conta que foi com Lucas porque ele começou a ameaçá-la caso não deixasse o marido. Como tinha medo que ele fizesse alguma coisa com ela ou com os filhos dela, decidiu ir com ele. Raila só não esperava que fosse passar por momentos ainda piores. Eles não ficavam em um só lugar, passaram por vários hotéis. O Cidade Alerta foi até o último local onde eles se hospedaram, de onde ela conseguiu fugir com a filha em um momento de distração de Lucas.