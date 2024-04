'RH do PCC': responsável por recrutar novos criminosos para a facção é preso em SP

Alto contraste

Um chefão do PCC, responsável por recrutar novos criminosos para a organização criminosa, foi preso em Diadema, na grande São Paulo. Elton, conhecido dentro da facção como "Índio", estava foragido desde 2011 após ter sido resgatado de um presídio no Paraguai por um grupo fortemente armado. Índio ficou detido no país vizinho por tentar matar um Senador na cidade de Juan Caballero, próxima à fronteira com o Brasil.