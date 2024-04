RN: fugitivos de presídio de segurança máxima invadem casa e fazem família refém

Alto contraste

Os dois fugitivos do presídio federal de Mossoró invadiram uma casa e fizeram uma família refém por quatro horas. Deibson e Rogério pediram apenas comida e os celulares das vítimas. Eles comeram arroz, feijão, macarrão e até cuscuz. Enquanto isso, fizeram ligações e pediram para acompanhar as notícias em relação à fuga. Depois, a dupla fugiu do local levando ovos cozidos, uma faca e os celulares das vítimas. A casa da família fica a três quilômetros da penitenciária de segurança máxima. As buscas pelos criminosos continuam.