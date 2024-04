Sargento da PM que teria sido executado em Natal (RN) é enterrado nesta segunda (25)

Alto contraste

Foi enterrado na manhã desta segunda (25) Valdemilson Freitas, sargento da Polícia Militar que foi morto no dia anterior em Natal (RN), no bairro Planalto. A vítima estava de folga quando foi abordada. Como os criminosos não levaram arma, colete ou munições das vítimas, colegas do sargento acreditam que se trata de uma execução.