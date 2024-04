Saúde em risco: falsa biomédica é presa enquanto realizava procedimento estético em cliente A vigilância sanitária encontrou produtos vencidos, irregulares e até proibidos no país.

Em Campinas, interior de São Paulo, uma falsa biomédica foi presa em flagrante enquanto realizava um preenchimento labial em uma cliente. Ejanica, conhecida como Jane, de 38 anos, cobrava um preço bem abaixo do mercado e, por isso, chamava a atenção dos mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. Na recepção da clínica clandestina, dezenas de mulheres aguardavam para serem atendidas pela falsa biomédica. Durante a inspeção, a vigilância sanitária encontrou produtos vencidos, irregulares e até proibidos no país. Durante a audiência de custódia, a falsa biomédica conseguiu autorização para responder os crimes em liberdade por ser mãe de duas crianças pequenas. Assim que saiu da delegacia, Jane postou nas redes sociais que vai voltar a atender em 15 dias, como se nada tivesse acontecido. Esta é a terceira clínica clandestina de Jane fechada pela vigilância sanitária. Segundo as investigações, ela não é formada e também não tem registro para atuar na área.