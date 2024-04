Seis mulheres são presas por tráfico de drogas em Itaquera, na zona leste de São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Seis mulheres foram presas por tráfico de drogas em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Com o grupo, que tem envolvimento com a maior facção criminosa do país, a polícia encontrou crack, cocaína, K9, skank e maconha pronto para venda. Os investigadores chegaram até o esconderijo da facção depois da prisão de um homem conhecido como "dente".O suspeito era o responsável pela entrega das drogas. Além das seis presas, um homem também foi detido no laboratório do crime.