"Sou trabalhador e provo tudo que falo", diz suspeito de envolvimento na morte da PM Sabrina

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em São Paulo, depois de quase sete horas de depoimento, o suspeito de envolvimento na morte da PM Sabrina deixou a delegacia e quebrou o silêncio. Efraim, de 19 anos, conversou com exclusividade com a nossa equipe e contou a sua versão sobre a noite do assassinato, onde estava e com quem estava. Sérgio, pai de Efraim, abriu a sua casa e nos mostrou a moto do filho e a mochila que o jovem usava para entregar pizza. O rapaz também foi questionado sobre a suposta amizade com "Pepa" e "Nego", suspeitos presos de envolvimento na morte da PM. A polícia continua procurando pela arma da agente, que foi levada pelos assassinos no dia do crime.