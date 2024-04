Suspeito de matar família no interior de SP é preso e revela: entrega de drogas era uma emboscada Polícia descobre novos detalhes sobre a morte da família Tofalete; pai traficava entorpecentes

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Foi preso um homem de 23 anos, suspeito de matar a família Tofalete, em uma estrada rural de Votuporanga (SP). À polícia, ele contou detalhes do crime. O pai da família traficava drogas e seguiu com a mulher e a filha no carro para uma entrega. Quando chegou ao local combinado, foi assassinado, junto à esposa e à menina. Agora, a polícia tenta descobrir se há outras pessoas envolvidas na chacina.