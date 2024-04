Suspeitos de matarem motorista de aplicativo são gravados comemorando crime em adega

Alto contraste

Imagens de câmeras de segurança mostraram as reações de três homens logo após matarem um motorista de aplicativo. O Cidade Alerta mostrou o caso do assassinato de Paulo em dezembro passado na Brasilândia, zona norte de São Paulo. O corpo dele foi encontrado em uma caçamba. O carro da vítima foi parcialmente queimado, e teve apenas algumas rodas e a bateria levadas pelos criminosos. Os bandidos, identificados como Alex, Douglas e Jonata, estão foragidos. As imagens mostram o trio dentro de uma adega. Douglas aparece fazendo gestos que, segundo a investigação, seriam um deboche à reação da vítima durante o ataque. O homem ainda olha as mãos e os pés para ver se há algum vestígio do crime. Outra câmera mostra Jonata usando o cartão da vítima para pagar a compra. O trio também fugiu com o celular e a aliança de Paulo.