Traficante conhecido como "Danone" é morto durante operação em comunidade no litoral de SP O traficante e outros dois bandidos morreram

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um traficante conhecido como "gerente do progresso" foi morto durante operação em comunidade dominada por facção criminosa na Baixada Santista. Rodrigo Pires, de 40 anos era o "Danone", e morreu durante um confronto armado com policiais da tropa de elite da polícia paulista. O homem estava escondido em casa, na comunidade "poca farinha", em Guarujá, com uma arma de guerra. “Danone” começou a atirar nos policiais que chegaram de barco. O traficante e outros dois bandidos morreram e nenhum policial ficou ferido.