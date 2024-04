Tragédia em motel: mulher é torturada e agredida até a morte pelo namorado Ele tentou sair do local sozinho, mas foi impedido pelos funcionários que desconfiaram da atitude dele

Um homem foi preso depois de armar emboscada e matar a namorada dentro de um motel em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Daniela, de 24 anos, foi torturada e agredida até a morte. Após o crime, Sebastião, de 36 anos, tentou sair do local sozinho, mas foi impedido pelos funcionários que desconfiaram da atitude dele. Então, a recepcionista foi até o quarto do casal e encontrou Daniela morta em cima da cama. Enquanto isso, Sebastião ainda tentou pular o muro do motel e acabou preso em flagrante pela polícia. Para a polícia, o motorista de ônibus disse que descobriu uma traição e resolveu se vingar da namorada. A família da vítima contou à polícia que o relacionamento, apesar de recente, já era conturbado e que ela já havia sido agredida pelo suspeito.