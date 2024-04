Veja com exclusividade o momento em que sequestrador de ônibus é preso no Rio Ele estava descalço e foi revistado antes de entrar no carro da Polícia

O Cidade Alerta exibe com exclusividade o momento em que o sequestrador de um ônibus foi preso na rodoviária no Rio de Janeiro. Paulo Sergio de Lima se entregou para a polícia e libertou os 17 reféns que estavam dentro do veículo. Ele estava descalço e foi revistado antes de entrar no carro da polícia.