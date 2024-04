Vendedor de panos de prato é agredido por personal trainer na porta de academia

Alto contraste

Um idoso, vendedor de panos de prato foi agredido por personal trainer na porta de uma academia no bairro do Paraíso, zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, Rudá, de 60 anos, estava sentado na calçada quando começou a discutir com Natã, que havia acabado de sair da academia. Durante a briga, o personal trainer deu um chute no peito do idoso. Rudá caiu no chão e continuou sendo agredido. O idoso foi socorrido, teve traumatismo craniano, passou por uma cirurgia, está em coma e ainda corre risco de morte. Natã foi encaminhado à delegacia, alegou legítima defesa e saiu pela porta da frente. A família acredita que Rudá foi vítima de uma tentativa de homicídio e quer justiça pelo idoso vendedor de panos de prato. O motivo da discussão ainda é um mistério.