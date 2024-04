Vizinhas brigam por conta de vazamento de esgoto; problema já dura cinco anos

Alto contraste

Uma fossa entupida na casa dos vizinhos virou o tormento de uma moradora de Itapevi, região metropolitana de São Paulo. Rafaela diz que o problema já dura cinco anos, e que as tentativas de conversar com o casal de vizinhos nunca surtiram efeito. Rafaela está com rachaduras nas paredes da cozinha e do banheiro, e diz que o cheiro fica insuportável. Confrontada, a vizinha diz que até comprou os materiais necessários para o reparo, mas que é impedida pelo marido, que alega que tem receio de ser enganado ao contratar a obra.