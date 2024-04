Vizinhas entram em guerra por vaga de carro; tijolo e nome de facção fazem parte da confusão

Alto contraste

Uma briga de vizinhos por conta de garagem termina em agressões, ofensas e ameaça envolvendo facção. Uma câmera de segurança registrou o início da confusão. Sthefane estaciona o carro em frente à casa da dona José, e segundo ela, a traseira do veículo atrapalha a saída da garagem. A partir daí começam as ofensas. Vídeos foram gravados tanto de dentro da casa quanto por quem estava na rua. Dona José usou uma mangueira para molhar as vizinhas, já Sthefane pegou alguns pedaços de tijolo que estavam na calçada para atingir a mulher. As famílias já foram amigas no passado, até com presença em casamento de parentes. Só que, segundo a família de Sthefane, dona José mudou nos últimos tempos. Eles dizem que a mulher, inclusive, faz ameaças dizendo que tem um sobrinho membro da maior facção do país. O Cidade Alerta foi com a "Doutora Condomínio" até o local, que fica em Carapicuíba, para tentar uma conciliação entre os moradores.