'Você pensa que eu não sou ninguém?': homem empurra mulher em festa e mata o marido dela

Allan, de 30 anos, foi assassinado no meio de uma festa de aniversário. Segundo a família, os convidados estavam se protegendo da chuva, debaixo de uma cobertura, quando começou uma confusão. A mulher de Allan foi empurrada e reclamou para o marido, que foi tirar satisfação com Ricardo, o suspeito. Ele chamou a vítima para resolver a discussão fora do sítio. As últimas palavras do assassino foram: ‘você pensa que eu não sou ninguém?’; em seguida, Ricardo atirou na cabeça de Allan. O caso foi em Cajamar, interior de São Paulo.