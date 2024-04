Dani Moreno revela principal desafio de interpretar Yona em A Rainha da Pérsia

Alto contraste

A+

A-

Dani Moreno é Yona na série Dani Moreno é Yona na série (Reprodução/Instagram)

Dani Moreno engata mais um trabalho na dramaturgia da RECORD e se prepara para viver Yona em A Rainha da Pérsia. Em entrevista ao site oficial, a atriz revelou que a personagem é diferente de todas as outras que já fez na emissora e afirmou estar empolgada com o projeto.

"Quando recebi o convite para Yona, fiquei muito feliz, porque vai ser a minha primeira 'mocinha' na RECORD. Primeiro, fiz a Marta em Jesus (2018), que era repreendida por Jesus (Dudu Azevedo), depois, a prostituta Furacão em Amor Sem Igual (2019), em Gênesis (2021), foi a feiticeira Aolibama e, em Reis (2023), a Zerua, que também não era uma pessoa correta".

Depois de tantas vilãs, Dani tem buscado estratégias para ajudá-la a interpretar uma mulher do bem. "O segredo é humanizar a personagem, mesmo ela sendo muito boa ou má, porque é isso que aproxima o público e faz as pessoas se identificarem. Então, agora o meu desafio é fazer com que os telespectadores se conectem com a Yona e consigam entrar na história com ela".

Na série A Rainha da Pérsia, Yona é esposa de Mordecai (André Bankoff) e mãe de uma menina. "Tenho tido contato com os personagens e atores através da preparação de elenco. Participei de algumas aulas com o André Bankoff e está bem legal. Toda a força dela está conectada à família. Estou bastante ansiosa para começar a criar essas conexões com todo o núcleo".

Continua após a publicidade

A atriz ainda falou sobre as gravações da série que devem acontecer em breve no Marrocos. "Estou muito ansiosa e empolgada, é a primeira vez que vou viajar para fora da América Latina, e o meu trabalho que irá me levar. É uma produção importante pelo teor histórico e pela mensagem que iremos levar ao público".

Confira:

Continua após a publicidade

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na RECORD. E em abril, não perca a décima temporada de Reis, A Decadência.

Cirillo Luna elenca sete cenas inesquecíveis de Davi em Reis:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Cirillo Luna recebeu uma difícil tarefa do site oficial: elencar as cenas marcantes de Davi na série Reis. O ator citou sete momentos do rei de Israel na trama, mas deixou claro que todas as sequências do monarca, durante as quatro temporadas em que esteve no papel, foram especiais. "Todas são muito significativas para mim", revelou. Confira!