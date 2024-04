Doc Investigação exibe depoimento do ex-prefeito suspeito de matar a mulher em um hotel no Espírito Santo A série true crime traz, nesta segunda-feira (25), detalhes da morte da médica Juliana Ruas El-Aouar, ocorrida em setembro de 2023 na cidade capixaba de Colatina

Alto contraste

A+

A-

O caso do ex-prefeito de Catuji (MG), apontado como principal suspeito pela morte de sua esposa, a psiquiatra Juliana Ruas El-Aouar, em setembro do ano passado em um hotel de Colatina (ES) será exibido no episódio desta segunda-feira (25) do Doc Investigação, na RECORD.

A médica foi encontrada morta no quarto do hotel em que estava hospedada com o marido. O Doc Investigação teve acesso, com exclusividade, ao depoimento do ex-prefeito. “Quando acordo, infelizmente, ela estava encostada na cabeceira da cama, com a cabeça para trás, a perna muito marcada de sangue, os olhos fitados e com os lábios muito roxos”, diz Fúvio Serafim, sobre o instante em que encontrou a esposa morta.

Desde 2017, Fúvio e Juliana faziam uso da droga ketamina - anestésico de uso hospitalar. Um vídeo cedido à equipe do Doc Investigação mostra o casal completamente transtornado após injetar a substância.

Juliana alegava usar a ketamina para tratar dores crônicas. Ela decidiu ir para Colatina, para realizar um procedimento cirúrgico de bloqueio de dor, com a intenção de deixar a dependência na substância. Fúvio e o motorista do casal, Robson Gonçalves, viajaram no mesmo carro, e os três se hospedaram no hotel em que a psiquiatra morreu.

Publicidade

Pouco tempo após a morte de Juliana, Fúvio e o motorista foram presos em flagrante. O ex-prefeito deve responder por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.

Todos os detalhes deste caso você confere no episódio do Doc Investigação desta segunda-feira (25), a partir das 22h45, na tela da RECORD. E a série completa, com 12 episódios, está disponível para os assinantes do PlayPlus.