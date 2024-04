Carol Portilho analisa a personalidade de Marcelo Pesseghini | Expressões de um Crime

Alto contraste

No segundo episódio de Expressões de um Crime, Carol Portilho, perita criminal e especialista em linguagem corporal, fala sobre um dos casos de maior repercussão da história criminal brasileira. Em agosto de 2013, cinco pessoas de uma mesma família foram assassinadas. Marcelo Pesseghini, com apenas 13 anos, foi apontado como autor da chacina. Carol fala sobre a personalidade do rapaz e analisa o único registro em vídeo que a imprensa tem dele. As imagens mostram Marcelo a caminho da escola depois dos assassinatos.