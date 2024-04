Conheça Carol Portilho, perita criminal e especialista em linguagem corporal | Expressões de um Crime No vídeo, ela conta como iniciou na carreira e se tornou em uma das maiores autoridades da área no Brasil

No quadro exclusivo para o digital da série Doc Investigação, Carol Portilho analisa o comportamento de criminosos para além do que o olhar de um leigo possa ver. No vídeo, a perita técnica em microexpressões faciais e especialista em linguagem corporal conta como iniciou na carreira e se tornou em uma das maiores autoridades da área no Brasil.