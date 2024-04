Perita criminal analisa comportamento do pai e da madrasta do menino Bernardo Boldrini | Expressões de um Crime Por meio da linguagem corporal e das microexpressões faciais, especialista traz informações importantes sobre o caso

No primeiro episódio de Expressões de um Crime, quadro exclusivo para o digital da série Doc Investigação, a perita criminal Carol Portilho analisa um dos casos mais chocantes do Brasil: o assassinato do menino Bernardo Boldrini. Acompanhe!