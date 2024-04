"A casa respira esse crime", dispara Thais Furlan sobre o local onde Jeff Machado foi morto Reagindo ao segundo episódio do Doc Investigação, a jornalista revela os bastidores do caso que chocou o Brasil; confira

No segundo episódio do Doc Investigação (série no estilo true crime produzida para o PlayPlus e que vai ao ar às segundas-feiras na tela da RECORD), a repórter investigativa Thais Furlan revelou informações, até então desconhecidas, sobre o caso Jeff Machado, e deu detalhes da cena do crime que chocou o país.

Morto no ano passado, o ator foi encontrado dentro de um baú enterrado em sua própria residência. A jornalista refez os passos do crime e mostrou como está a residência onde tudo aconteceu. Segundo ela, entrar no local foi a parte mais difícil das gravações do episódio. "A casa respira esse crime", disparou.

Confira os bastidores do programa:

