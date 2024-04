Novidades |Do R7

'Era um casal capa de revista', dispara Thais Furlan sobre caso envolvendo ex-prefeito de cidade mineira A repórter questiona as atitudes do marido, que não acionou imediatamente o resgate para a esposa em um quarto de hotel; entenda

Nas redes sociais, a repórter investigativa Thais Furlan comentou os bastidores do episódio do Doc Investigação (série no estilo true crime produzida para o PlayPlus que vai ao ar às segundas na RECORD) que envolveu o ex-prefeito de Catuji (MG), Fúvio Serafim, e a psiquiatra renomada Juliana Ruas El-Aouar, sua esposa. Fúvio, acusado de matar Juliana, foi preso em flagrante pouco tempo após o crime.

Thais esteve no hotel onde tudo aconteceu e mostrou, com exclusividade, imagens das câmeras de segurança do local.

A jornalista compartilhou o que a dupla representava na cidade. "Isso chocou a região, porque era um casal de capa de revista, jovens, bonitos, ricos, de família tradicional. Então, eu acho que nesse caso a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu dentre esse hotel. No quarto não tinha nenhuma câmera, claro, então a gente não tem registro do que aconteceu ali. [Mas] Que marido é esse que está com a esposa morta dentro do quarto e não aciona imediatamente o resgate?", disparou.

A repórter também reforçou que o fato de ele não ter conversado com ela também precisa ser observado. "Quando ele marca comigo e não aparece, mostra muito sobre o caráter dele. Isso também é informação para quem está assistindo ao documentário, talvez mais importante do que se ele tivesse me dado uma entrevista".

Confira o vídeo:

Fique ligado no Doc Investigação para não perder nenhum episódio. A série vai ao ar às segundas, a partir das 23h, na tela da RECORD.