‘Me tira o sono até hoje’, dispara Thais Furlan sobre o mistério de Serrambi A equipe da série foi até a região do crime, em Pernambuco, para entender tudo o que aconteceu com Duda e Tarsila

Um amigo próximo das vítimas falou, mas desistiu de expor seu depoimento (Reprodução/Instagram)

Nesta semana, a repórter investigativa Thais Furlan revelou detalhes sobre os bastidores do episódio do Doc Investigação (documentário no estilo true crime produzida para o PlayPlus que vai ao ar na RECORD às segundas-ferias) que aborda o mistério de Serrambi.

A equipe da série foi até a região do crime, em Pernambuco, para entender tudo o que aconteceu com Duda e Tarsila. As adolescentes foram mortas há 20 anos e, até hoje, o caso não tem solução.

Além da complexidade da ocorrência, a jornalista evidenciou atitudes suspeitas na investigação. “É um crime de uma única testemunha”, disparou. Mesmo assim, dois inocentes foram culpados.

Sobre o crime cheio de contradições, a profissional revelou: “Me tira o sono até hoje”.

Mesmo com tudo isso, uma situação intrigou a jornalista ainda mais. Após conseguir uma entrevista gravada com Thiago Carneiro, que tinha uma relação próxima com as vítimas, o homem proibiu que seu depoimento fosse ao ar. “Quem não deve, não teme”, refletiu Thais.

Confira a narração dos bastidores:

Quer saber mais sobre? Fique ligado no Doc Investigação para não perder nada. A série vai ao ar às segundas, a partir das 23h, na tela da RECORD.