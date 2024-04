'Muita gente omissa', revela Thais Furlan sobre o caso Champinha 

Novidades |Do R7

O Doc Investigação (série documental no estilo true crime criada para o PlayPlus que vai ao ar às segundas-feiras na tela da RECORD) trouxe uma das ocorrências mais cruéis e brutais do cenário criminal de São Paulo e todo o país: o caso Champinha. A jornalista Thais Furlan, que está à frente da produção, compartilhou com o público informações até então inéditas.

Na busca por mais informações sobre o assassinato do casal Liana e Felipe, que aconteceu em 2003, a repórter investigativa explorou a região de mata onde os adolescentes acamparam antes de serem encontrados pelo criminoso.

Thais também visitou as ruínas do cativeiro, onde a jovem Liana sofreu abusos durante dias. Mais de dez anos se passaram e o local nunca foi periciado. Porém, segundo a profissional, toda a região ainda tem memórias de tudo que aconteceu. "Vi muita gente omissa", disparou.

Confira os bastidores narrados por Thais Furlan:

Fique ligado no Doc Investigação para não perder nenhum episódio. A série vai ao ar às segundas, a partir das 23h, na tela da RECORD.