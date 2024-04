'Típico de enredo de novela', afirma Thais Furlan sobre caso Anne Frigo

Alto contraste

No quarto episódio do Doc Investigação (série no estilo true crime produzida para o PlayPlus que vai ao ar na RECORD às 22h45 das segundas-feiras), a repórter investigativa Thais Furlan reagiu às gravações e comentou tudo sobre os bastidores do caso da vingança da rainha do papelão, a socialite que mandou matar o namorado.

A milionária Anne Frigo arquitetou todo o plano para tirar a vida de Vitor, executado por Carlos Alex, amigo próximo da vítima. Em entrevista exclusiva, a jornalista ficou cara a cara com o assassino que tentou, de várias formas, ludibriar as perguntas e alterar o rumo da conversa.

Mesmo assim, Thais conseguiu revelações surpreendentes de maneira inusitada. "Típico de enredo de novela", afirmou, sobre a história do crime.

Confira os bastidores narrados por Thais Furlan:

