Houve influência política na investigação do caso do serial killer de Goiânia? | Doc Investigação Relatos sugerem que o impacto do caso afetaria as eleições daquele ano

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Parte do caso do serial killer de Goiânia ocorreu em 2024, ano eleitoral, e alguns dos entrevistados pelo Doc Investigação afirmaram que a política teve influência no andamento das investigações. Há relatos de que a força-tarefa que agiu no caso só foi formada por pressão da imprensa e do povo, e que existia o receio de que a descoberta do serial killer se tornaria um 'atestado de incompetência' do governo estadual da época.