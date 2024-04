Liana e Felipe cruzam com Champinha a caminho do acampamento | Doc Investigação

Alto contraste

Em novembro de 2003, Liana, aos 16 anos, disse aos pais que viajaria com as amigas para a praia. A jovem, no entanto, partiu com o namorado Felipe, de 19 anos, para uma cabana em Embu-Guaçu, em São Paulo. No caminho do local, eles cruzaram com Champinha, um adolescente de apelido carinhoso e comportamento sádico. O casal que só queria acampar viveu uma sucessão de torturas e abusos sexuais.