Liana passa a ser abusada por Champinha e Pernambuco após ser separada de Felipe | Doc Investigação Antônio Caitano, caseiro do primeiro casebre usado por Champinha, foi o primeiro a dar pistas do desaparecimento do casal

Doc Investigação| 19/03/2024 - 00h17 (Atualizado em 20/04/2024 - 03h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share