Morte de Bernardo Boldrini era uma tragédia anunciada? | Doc Investigação Pai e madrasta, que foram condenados pelo assassinato de Bernardo, já vinham apresentando problemas na tutela do menino

Em janeiro de 2014, cerca de quatro meses antes de ser morto, Bernardo entrou sozinho no fórum de Três Passos (RS). Ele mesmo falou com o juiz. Era um pedido de socorro. Havia evidências suficientes para que Bernardo fosse retirado da tutela do pai e da madrasta, que seriam condenados pelo assassinato dele? Thais Furlan entrevista a promotora que acompanhou de perto a questão.