Polícia encontra Liana e Felipe mortos e começa a desvendar o crime | Doc Investigação

Três dias depois do sequestro, com Liana refém, o grupo deixa a fazenda em direção a um sítio nos arredores. Por lá, Champinha soube pelo irmão que estava sendo procurado pela polícia. Liana teve um último suspiro de esperança, mas não durou muito. Pouco tempo depois, as vítimas são encontradas pela polícia. As famílias recebem a notícia que menos queriam escutar.