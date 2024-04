Saiba quem é Bruno de Souza Rodrigues e como ele enganou Jeff Machado | Doc Investigação Veja também: Maria das Dores Machado fala sobre a infância do filho, Jeff Machado, da difícil relação com o pai, e do outro filho que ela perdeu

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A investigação sobre o desaparecimento e morte do ator Jeff Machado chegou a um personagem central da história: Bruno de Souza Rodrigues. O homem se aproximou de Jeff, ganhou confiança, criou um vínculo e lhe prometeu um papel na TV. Ele foi preso no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, no dia 15 de junho de 2023, apontado como mentor do assassinato. Veja também: Maria das Dores Machado fala sobre a infância do filho, Jeff Machado, da difícil relação com o pai, e do outro filho que ela perdeu.