"Uma criança que precisava do meu amor", diz madrasta condenada pela morte de Bernardo Boldrini | Doc Investigação

O primeiro episódio de Doc Investigação aborda o Caso Bernardo Boldrini. O menino foi assassinado em abril de 2014, aos 11 anos de idade, no interior do Rio Grande do Sul. Em uma prisão de Porto Alegre (RS), a repórter Thais Furlan entrevista Graciele Ugulini, madrasta do garoto e condenada pelo crime. Na primeira parte, ela fala sobre a relação com o enteado e chega a chorar.